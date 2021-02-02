صفقات ليفربول | كلوب يدعم دفاعه بمدافع بريستون “بن ديفيز”

أعلن نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين تعاقده مع بن ديفيز مدافع بريستون بعقد طويل الأمد.

وفي أول صفقة لأحد الأندية الكبرى في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية، تعاقد ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب مع ديفيز البالغ من العمر 25 عامًا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى مليون و600 ألف جنيه استرليني (مليونان و200 الف دولار).

ويعتبر تعاقد ليفربول مع بن ديفيز مغامرة للنادي ولدفاع الريدز لأنه يلعب بالتشامبيونشيب وليس لديه الخبرة الكافية لخوض المباريات الصعبة التي سوف يقودها الفريق خلال الفترة الصعبة القادمة بدوري الأبطال ومباريات كثيرة هامة بالدوري الإنجليزي الممتاز ولا يمكن للفريق التعثر من جديد في أي مباراة حتى لو بالتعادل!

وجاء التعاقد مع ديفيز لتعويض النقص العددي في دفاعات ليفربول بغياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز.

وقال كلوب “رأينا الكفاءة ورأينا الإمكانات المحتملة أيضًا لأنه مازال في الخامسة والعشرين ومن المنتظر أن يعطي الكثير”.