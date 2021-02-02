ريال مدريد يُرهن مستقبل زيدان بمواجهة اتلانتا في دوري ابطال اوروبا

أصبح مستقبل المدرب الفرنسي “زيدان الدين زيدان” على المحك مع ريال مدريد بعد خسارته لقبي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وحدث كل ذلك في غضون أسبوعين فقط، والبداية كانت بتوديع كأس السوبر الإسباني من دور نصف النهائي على يد أثلتيك بيلباو، وبعد ذلك بأيام قليلة غادر كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام ديبورتيفو ألكويانو.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة مذلة أمام “ليفانتي” في الدوري الاسباني بداية الأسبوع الجاري، ليتراجع إلى المركز الثالث ويصبح الفارق بينه وبين المتصدر أتلتيكو مدريد 10 نقاط مع وجود مباراة مؤجلة لرجال دييجو سيميوني.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، ان ريال مدريد رهن بقاء زيدان على رأس القيادة الفنية للفريق بتحقيق لقب دوري ابطال اوروبا، وبكل تأكيد لن يكون ذلك سهلاً في ظل العديد من العقبات الصعبة التي تواجه الفرنسي داخل اللوس بلانكوس.

وتتمثل تلك العقبات في 4 مباريات في الدوري الاسباني، حيث سيواجه ريال مدريد كل من “هويسكا وخيتافي وفالنسيا وبلد الوليد” قبل مواجهة أتلانتا في دور 16 من دوري ابطال اوروبا في 24 من الشهر الجاري “فبراير”.

ومن الآن وحتى مباراة الذهاب ضد أتلانتا سيحتاج زيدان إلى الوصول لأعلى مستوى ممكن لمواجهة منظومة المدرب جيان بييرو جاسبيريني الصعبة والتي اكتسبت العديد من الخبرات بالوصول إلى دور ربع النهائي دوري ابطال اوروبا.

ليس هذا فحسب، بل يواجه زيدان عقبات أخرى تخص حالة لاعبيه وعلى رأسهم النجم البلجيكي “إيدين هازارد” الذي لم يجد نفسه حتى الآن مع ريال مدريد، بالإضافة إلى المشاكل التي يمر بها القائد سيرخيو راموس مع إدارة الفريق بشأن تجديد عقده.

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