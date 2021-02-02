الامارات | 1200 لاعب في بطولة الشارقة الرياضية العمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 لاعب في بطولة الشارقة الرياضية العمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة الاستعدادات لانطلاق النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 2 أبريل المقبل، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة «ريتش تارجت» للخدمات الرياضية، على ملاعب حديقة منتزه الشارقة الوطني، حيث تقام المباريات كل يوم جمعة على فترتين صباحاً وبعد الظهر.

وقال بيان صحافي: «من المتوقع أن تصل أعداد اللاعبين المشاركين إلى أكثر من 1200».

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