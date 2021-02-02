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الامارات | 1200 لاعب في بطولة الشارقة الرياضية العمالية

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 لاعب في بطولة الشارقة العمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة الاستعدادات لانطلاق النسخة الرابعة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 2 أبريل المقبل، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة «ريتش تارجت» للخدمات الرياضية، على ملاعب حديقة منتزه الشارقة الوطني، حيث تقام المباريات كل يوم جمعة على فترتين صباحاً وبعد الظهر.

وقال بيان صحافي: «من المتوقع أن تصل أعداد اللاعبين المشاركين إلى أكثر من 1200».

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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