الامارات | حتا يكمل الدوري بفريق جديد.. تعاقد مع 10 لاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يكمل الدوري بفريق جديد.. تعاقد مع 10 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عن تعاقده مع 10 لاعبين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، أمس، لاستكمال الدور الثاني من دوري الخليج العربي لكرة القدم بقوة، وتفادي الهبوط إلى مصاف أندية الهواة، خصوصاً أن الفريق يتذيل ترتيب البطولة برصيد نقطتين فقط.

وتوزع الوافدون الجدد إلى الفريق بين أربعة لاعبين أجانب، بعد الاستغناء عن المحترفين الأربعة السابقين، إضافة إلى ثلاثة مقيمين، وثلاثة مواطنين، ليتصدر الفريق قائمة الفرق الأكثر تغييراً للاعبين في «الميركاتو الشتوي».

وضم حتا: النجم السويدي ناهير بيسارا، والمهاجم أحمد مال الله، اللذين شاركا مع الفريق في مباراته أمام الوحدة بالجولة الماضية للدوري، كما تعاقد النادي مع درويش محمد بصفقة انتقال حر، والأوزبكي خامداموف، قادماً من النصر على سبيل الإعارة، والمهاجم البرازيلي حوناتاس دي خيسوس، والسلوفيني مريال سمردجيك، إضافة إلى ثلاثة لاعبين مقيمين، هم: المصري حسام محمد الذي لعب مع الوحدة الموسم الماضي، إضافة إلى اللاعبين المغربيين أنيس كريمي، وأيمن رشوق، كما أعلن النادي التعاقد مع لاعب شباب الأهلي عيسى وليد على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

بيسارا ومال الله شاركا مع الفريق في مباراته أمام الوحدة.

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