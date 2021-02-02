اخبار الرياضه

الامارات | سباق دبي للدراجات المائية ينطلق السبت في شاطئ الشروق

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق دبي للدراجات المائية ينطلق السبت في شاطئ الشروق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل سباق دبي للدراجات المائية، الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2021، فاتحة الأنشطة والفعاليات العالمية في بطولات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو أي ام». وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بيان صحافي عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في المنافسات التي تشمل العديد من الفئات: هي «جالس محترفين جي بي 1» و«جالس جي بي 2» و«جالس جي بي 3» و«جالس جي بي 4» و«واقف محترفين جي بي 1» و«واقف جي بي 2» و«واقف جي بي 3.3» و«جي بي 3.2» و«جي بي 3.1». وقال مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هزيم القمزي، إن اللجنة المنظمة رفعت من درجات الاستعداد للسباق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا