الامارات | الزمالك يواجه المحلة للابتعاد بالصدارة المصرية في غياب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المحلة للابتعاد بالصدارة المصرية في غياب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الزمالك المتصدر لمواصلة انتصاراته، عندما يحل ضيفاً على غزل المحلة، اليوم، في المرحلة 11 من الدوري المصري لكرة القدم.

ويحاول الزمالك استغلال غياب غريمه الأهلي الوصيف عن المشاركة في الدوري، لانشغال الأخير بالمشاركة في مونديال الأندية الذي ينطلق بعد غدٍ. ويخوض لاعبو الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على مصر المقاصة 4-1، في الجولة الماضية، في ظل غياب الثلاثي المصاب: محمود عبدالرازق (شيكابالا)، ومحمد أشرف (روقة)، والتونسي حمزة المثلوثي.

وأضاف الزمالك الثلاثي الجديد المنضم في انتقالات الشتاء: مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة، والتونسي سيف الدين الجزيري، إضافة إلى لاعبه السابق أيمن حفني.

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