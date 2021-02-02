الامارات | الشارقة يظفر بـ «الفلوريه والسابر».. وبني ياس بطل «الأيبيه» في بطولة الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يظفر بـ «الفلوريه والسابر».. وبني ياس بطل «الأيبيه» في بطولة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس بالصالة الرياضية لنادي الشارقة الرياضي بمنطقة الحزانة فعاليات بطولة الاتحاد الأولى للمبارزة لفئة العمومي التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع نادي الشارقة الرياضي.

وشارك في المنافسات 40 لاعباً يمثلون أندية بني ياس والفجيرة الرياضي وأكاديمية MKFA بدبي، بالإضافة إلى لاعبي نادي الشارقة مستضيف البطولة.

وقال بيان صحافي «تألق لاعب الشارقة، البطل الأولمبي علاء أبوالقاسم، وفاز بلقب سلاح الشيش محققاً المركز الأول والميدالية الذهبية، ونال زميله مناد غازي لقب سلاح السابر، فيما حقق لاعب بني ياس، البطل الإماراتي عبدالله الحمادي، ذهبية سلاح الأيبيه بعد منافسة شرسة مع لاعب نادي الشارقة الرياضي محمد المازمي».

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