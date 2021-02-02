الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إيطاليا
إنتر ميلان - يوفنتوس 23:45
كأس إسبانيا
ألميريا - إشبيلية 00:00
شيفيلد - وست بروميتش 22:00
وولفرهامبتون - أرسنال 22:00
مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون 00:15
نيوكاسل - كريستال بالاس 00:15
أسوان - سيراميكا 16:30
الجونة - الإنتاج الحربي 16:30
غزل المحلة - الزمالك 19:00
المصري - البنك الأهلي 21:30
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App