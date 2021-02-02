اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إيطاليا

إنتر ميلان - يوفنتوس 23:45

كأس إسبانيا

ألميريا - إشبيلية 00:00

شيفيلد - وست بروميتش 22:00

وولفرهامبتون - أرسنال 22:00

مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون 00:15

نيوكاسل - كريستال بالاس 00:15

أسوان - سيراميكا 16:30

الجونة - الإنتاج الحربي 16:30

غزل المحلة - الزمالك 19:00

المصري - البنك الأهلي 21:30

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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