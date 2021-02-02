شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري: إدارة الزمالك وعدتنى بحل أزمة مشاركتى فى إفريقيا مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك الجديد المعار من فريق المقاولون العرب، أن الأبيض من أكبر الفرق في إفريقيا، وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك من أكبر الفرق في إفريقيا وهدفي التتويج بدوري الأبطال معهم، وكنت أتمنى التواجد في دوري أبطال إفريقيا لكني تحدث مع مسؤولي بالفريق ووعدوني بوجود حل للدخول في القائمة الإفريقية ومصطفى محمد لاعب جيد، وسيكون على قدر المسئولية في جالطة سراي، وأحترم قرارات باتشيكو، بعدم دخولي في قائمة مباراة المحلة، لكني مستعد للمشاركة في أي وقت".

وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد الغزل بمحافظة الغربية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - ياسين مرعى

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر

وينضم للقائمة أحمد عيد وياسين مرعى فى خط الدفاع، كما غاب التونسى حمزة المثلوثى للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة من الدرجة الأولى، وغياب شيكابالا لشعوره بآلام أسفل الظهر.

ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

بينما يعانى فريق غزل المحلة في أول مواسمه بالدوري الممتاز بعد العودة، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد وخسر 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات، ليحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.