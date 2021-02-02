شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: الأهلي اسمه سابقه وبكيت بعد استقبال الجماهير للفريق فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن شعبية النادى الأهلي واسمه سابقين في كل مكان يذهب له، والعالم كله يتحدث عن الأهلي وإنجازاته القارية والدولية.

وقال خالد مرتجي، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "النادى الأهلي اسمه سابقه، وهو أكثر ناد موجود في البطولة مشاركة في كأس العالم للأندية، وشرف كبير تمثيل القلعة الحمراء في مونديال الأندية، وأفخر باسم مرتجى الذى علمنى حب النادى الأهلي".

وأضاف خالد مرتجي: "الأهلي صاحب الفضل علينا جميعا، ولن نوفيه حقه، والعالم كله يتحدث عن الأهلي وإنجازاته القارية والدولية، ودموعى تساقطت في مشهد استقبال الجماهير لبعثة الأهلي وشبيعة محمود الخطيب طاغية في كل مكان".

وتابع: الجماهير تتغنى بالخطيب والنادى الأهلى، والنادى ملك جمهوره ونتمنى إسعادهم خلال البطولة، ويكون دائما مصدر سعادته، وأتمنى من لاعبى الأهلى تسطير تاريخ خاص لهم".

واستطرد: "هناك إجراءات احترازية مهمة وصعبة على جميع الفرق المشاركة بمونديال الأندية والإجراءات المتبعة هنا قوية جدا، ولا يسمح لأى أحد بدخول الفندق أو الخروج منه".

واختتم: كل تركيز بعثة الأهلي في مباراة الدحيل القطري، فالمباراة صعبة جدا لأنه يضم كوكبة من النجوم ودعم صفوفه بنجوم على أعلى مستوى، ولا نفكر حاليا في بايرن ميونخ".