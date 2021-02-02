شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 1 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 1 / 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها جاهزية محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر للمشاركة في المباريات، وذلك بعد مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر الذى يستعد لمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير الجاري في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر.

وزير الرياضة عن تنظيم مونديال اليد: حلم قوى مر بسرعة وحققنا ما خططنا له

أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم مصر كأس العالم لكرة اليد كان حلماً قوياً مر بسرعة وقدمنا للعالم حاجة صعبة بشكل رائع أذهل الجميع. محمد هانى يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية بعد التعافي من الخلفية أعلن إسلام الشاطر، عبر شاشة قناة الأهلي، جاهزية محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر للمشاركة في المباريات، وذلك بعد مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر الذى يستعد لمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير الجاري في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر. ناصر ماهر يواصل التدريبات التأهيلية بعد غيابه عن رحلة الأهلى بالمونديال واصل ناصر ماهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، تدريباته التأهيلية بعد غيابه عن بعثة الفريق الأحمر التى سافرت إلى قطر للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، بعد إصابة الخلع فى الكتف التى تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي والمقاصة بافتتاح مباريات الأهلي بدوري الموسم الجاري، والتى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية، ونشر ناصر ماهر فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال أدائه التدريبات. استقبلت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، وفدا من كوت ديفوار برئاسة لاسانا بالينفو رئيس اللجنة الأولمبية وبحضور ثيموتي ايزوان سفير كوت ديفوار بالقاهرة، وذلك في إطار جولة الوفد الإيفواري للترويج لمواطنه جاك أنوما المرشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فى الانتخابات المقرر إجراؤها في مارس المقبل بالمغرب. قاد دراجان يوفيتش، المدير الفنى الجديد للدراويش، المران الأول للفريق ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة فى الأسبوع العاشر من مسابقة الدورى العام المصرى 2021. وحرص المدرب البوسنى على معالجة الأخطاء التى وقع خلالها اللاعبون فى مواجهة بيراميدز وودية الأمس، بجانب شرح بعض من الإيجابيات التى لا حظها.

إنبي يرفض الكشف عن تفاصيل صفقة أسامة جلال مع بيراميدز رفض عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال أسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبي إلى بيراميدز، موضحا أن سرية العقد تمنعه من البوح بأى تفاصيل.

الزمالك يرسل بطاقة مصطفى محمد الدولية لجالطة سراى التركى أنهى مسئولو نادى الزمالك رسمياً إجراءات انتقال مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى لفريق جالطة سراى التركى، وتم إرسال بطاقة اللاعب الدولية للاتحاد التركى لكرة القدم. ووافق الزمالك على رحيل مصطفى محمد للفريق التركى معارا موسما ونصف الموسم تبدأ فى يناير الماضى بمقابل مليونى دولار. ممدوح عيد يستقبل دييجو رولان وأسامة جلال فى بيراميدز استقبل المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، الثنائى الجديد المنضم لفريق الكرة، النجم الأوروجوياني دييجو رولان، والمدافع الشاب أسامة جلال، ورحب باللاعبين الجديدين وتمنى لهما التوفيق فى المرحلة المقبلة.