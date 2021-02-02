شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: بطولة العالم قربت الناس من كرة اليد وكنت بلعب مع رجال ومحاربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الأحمر، نجم منتخب مصر لكرة اليد، أن بطولة العالم لكرة اليد التي نظمت في مصر، قرّبت الناس من رياضة كرة اليد، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر: "بطولة العالم انتهت لكن فعليا هي قربت الناس من كرة اليد تاني والناس كلها عرفت إن عندنا منتخب محترم وعملنا مركز كويس جدا، وكان ممكن نعمل أحسن لولا إرادة الله".



أحمد الأحمر عبر تويتر

وأضاف: "حابب أشكر كل اللعيبة وفخور بأني كنت بلعب مع مجموعه رجال ومحاربين، وإن شاء الله الفترة القادمة هنحقق مراكز أفضل".

وكان الحساب الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، التى أسدل الستار عليها أمس الأحد، وتتويج المنتخب الدنماركى باللقب للمرة الثانية على التوالى، قد أشاد بتنظيم مصر الرائع للبطولة مقدما الشكر للدولة المصرية وقيادتها على إنجاح هذا الحدث الكبير وسط الحضارة الأعرق فى التاريخ.

ونشر حساب البطولة على تويتر صورة للصالة المغطاة، وعلق عليها: "لوحة لم ينقصها سوى وجود الجمهور، شكرًا للدولة المصرية وقياداتها على التصميم لإنجاح هذا الحدث الكبير، البطولة الأكبر فى التاريخ، وسط الحضارة الأعرق فى التاريخ. والتاريخُ يقفُ شاهدًا.

وأسدل الستار على بطولة كأس العالم لليد أمس، التى تحدت مصر نفسها فى تنظيم الحدث العالمى رغم تداعيات كورونا الصعبة، ونجحت فى التحدى حتى خرجت بطولة يتحدث عنها العالم وتشيد بها وسائل الإعلام فى كل مكان، وحافظ منتخب الدنمارك على لقبه العالمى للمرة الثانية على التوالي، وفاز بلقب النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، بالفوز على السويد 26-24.