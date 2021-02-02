شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة جارسيا مدرب منتخب اليد تكشف سر زيارة وكالة البلح وحبها للملوخية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ماريا زوجة باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، عن سعادتها بالتواجد فى مصر حاليا، وأن الأجواء فى مصر مثالية للغاية، مشيرة فى نفس الوقت إلى أنها تحب الأكل المصرى، مثل الملوخية والكفتة والفول والطعمية والكشرى.

وقالت ماريا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها زارت العديد من الأماكن فى مصر مثل البحر الأحمر والغردقة والأقصر وأسوان وكلها أماكن جميلة وساحرة، وأوضحت فى نفس الوقت أنها زارت وكالة البلح بناء على نصيحة صديقة لها من مصر لشراء بعض الملابس، وقضت هناك وقتا سعيدا.

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.