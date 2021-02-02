اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الاثنين 1 / 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها جاهزية محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر للمشاركة في المباريات، وذلك بعد مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر الذى يستعد لمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير الجاري في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر.

أشرف صبحى: لم يتم إيقاف أى نشاط رياضى ونستعد للأولمبياد بشكل قوى

أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن جميع الدول المشاركة فى كأس العالم لكرة اليد وجّهت الشكر لمصر على حسن التنظيم، ولن يتم إيقاف أي نشاط رياضى في الفترة المقبلة.

وقال أشرف صبحى، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة: "إنجاز كأس العالم لكرة اليد كان تحديا كبيرا للدولة المصرية، واستطعنا النجاح فيها رغم ، والرئيس السيسى دائما يقول لنا أن الشاب المصرى لا بد أن يكون مميز فى كل المجالات، لذلك قمنا بإعداد هذا الجيل وتجهيزه لهذه البطولة ووضعنا هدف وحاولنا نحققه، فبدأنا بالتعاقد مع المدرب الإسبانى والإعداد الجيد، ولكن جاءت كورونا ومنعتنا من المعسكرات الخارجية، ولكن استمرينا فى العمل، واتحاد كرة اليد وفر كل ما يحتاجه المنتخب وكنا خلفهم لتسهيل كل الصعاب أمامهم".

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محمد هانى يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية بعد التعافي من الخلفية

 

أعلن إسلام الشاطر، عبر شاشة قناة الأهلي، جاهزية محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر للمشاركة في المباريات، وذلك بعد مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر الذى يستعد لمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير الجاري في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر.

 

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استقبلت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، وفدا من كوت ديفوار برئاسة لاسانا بالينفو رئيس اللجنة الأولمبية وبحضور ثيموتي ايزوان سفير كوت ديفوار بالقاهرة، وذلك في إطار جولة الوفد الإيفواري للترويج لمواطنه جاك أنوما المرشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فى الانتخابات المقرر إجراؤها في مارس المقبل بالمغرب.

 

أنهى مسئولو نادى الزمالك رسمياً إجراءات انتقال مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى لفريق جالطة سراى التركى، وتم إرسال بطاقة اللاعب الدولية للاتحاد التركى لكرة القدم.

ووافق الزمالك على رحيل مصطفى محمد للفريق التركى معارا موسما ونصف الموسم تبدأ فى يناير الماضى بمقابل مليونى دولار.

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ممدوح عيد يستقبل دييجو رولان وأسامة جلال فى بيراميدز

استقبل المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، الثنائى الجديد المنضم لفريق الكرة، النجم الأوروجوياني دييجو رولان، والمدافع الشاب أسامة جلال، ورحب باللاعبين الجديدين وتمنى لهما التوفيق فى المرحلة المقبلة.

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كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، كواليس فشل قيد رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي بعد الحصول على توقيع اللاعب خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد، وقال صلاح فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، بالفعل حصلنا على توقيع رامى ربيعة بعد إقناعه باللعب للمقاولون، ولكن الوقت كان متأخراً ولم نتمكن من قيده فى الجبلاية بسبب غلق باب القيد فى اتحاد الكرة.

إيجابية عينة 6 لاعبين من الاتحاد السكندرى قبل مواجهة المقاصة

خضع لاعبو الاتحاد السكندرى لمسحة طبية قبل مواجهة مصر المقاصة وأثبتت إيجابية 6 لاعبين، بالإضافة إلى حالتين من أفراد الجهاز الفنى، بينما تحولت عينة 9 لاعبين من إيجابية إلى سلبية.

وجاء الـ 10 لاعبين الذين تحولت عينتهم من إيجابية إلى سلبية  كالتالى: سيسيه، روماريو ، احمد راشد، عماد السيد، محمود رزق، حسام عاشور، خالد قمر، كريم يحيى، كريم ممدوح، أحمد حجى، بينما استمرات إيجابية كل من: محمد عطوة، أحمد نبيل (مانجا)، فوزى الحناوى، عبد السميع (سيمو)، هشام صلاح، ومصطفى إبراهيم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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