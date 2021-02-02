7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 1 / 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها جاهزية محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر للمشاركة في المباريات، وذلك بعد مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر الذى يستعد لمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير الجاري في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر.

أشرف صبحى: لم يتم إيقاف أى نشاط رياضى ونستعد للأولمبياد بشكل قوى

أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن جميع الدول المشاركة فى كأس العالم لكرة اليد وجّهت الشكر لمصر على حسن التنظيم، ولن يتم إيقاف أي نشاط رياضى في الفترة المقبلة.

وقال أشرف صبحى، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة: "إنجاز كأس العالم لكرة اليد كان تحديا كبيرا للدولة المصرية، واستطعنا النجاح فيها رغم كورونا، والرئيس السيسى دائما يقول لنا أن الشاب المصرى لا بد أن يكون مميز فى كل المجالات، لذلك قمنا بإعداد هذا الجيل وتجهيزه لهذه البطولة ووضعنا هدف وحاولنا نحققه، فبدأنا بالتعاقد مع المدرب الإسبانى والإعداد الجيد، ولكن جاءت كورونا ومنعتنا من المعسكرات الخارجية، ولكن استمرينا فى العمل، واتحاد كرة اليد وفر كل ما يحتاجه المنتخب وكنا خلفهم لتسهيل كل الصعاب أمامهم".