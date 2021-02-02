شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: بنتي أصيبت بكورونا ومرضنا ليس أهم من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي والمرافق لبعثة الفريق في قطر، للمشاركة في مونديال الأندية، على إصابته بكورونا في الدوحة وخضوعه للعزل.

وقال مرجان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس: "قدر الله وما شاء فعل، أنا بخير ولا توجد أي أعراض، لكني عرفت منذ قليل أن ملك ابنتي أصيبت بكورونا أيضا".

وتابع مرجان: "الأمور مستقرة، والأهم هو نصر الله لنا في المونديال، وإسعاد جماهير الأهلي هو هدفنا الأول".

وأكمل المدير التنفيذي للأهلي: "أنا موجود في فندق للعزل، ويجب الخضوع 14 يوما، ونحاول إجراء مسحة أخرى بعد 6 أيام، وفي العموم مرضى على الهامش، الأهم هو قدرة الفريق على إسعاد الجماهير".

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع ‏اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل‏ التي تقام الخميس المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمران اليوم، بالإضافة إلى تحفيظ ‏اللاعبين بعض الواجبات المكلفين بها في مران اليوم، الذي يأتي استعدادًا لمواجهة الدحيل الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

كما انتظم حسين الشحات لاعب الفريق في تدريبات الكرة بالفريق، مساء اليوم، وتعافى اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية.. وكان الشحات قد شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس قبل أن ينتظم اليوم في التدريبات الجماعية للفريق.

وانتظم محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، في تدريبات الكرة اليوم، ونفذ هاني برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري قبل مغادرة القاهرة.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء خلال مران الفريق الثالث في قطر، وشهدت التدريبات تركيزا شديدا من جانب الحراس الأربعة وسط تعليمات فنية خاصة بالوحدات التدريبية التي حصل عليها اللاعبون.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية اليوم داخل مقر إقامتها، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث في البطولة، والتتويج بالميدالية البرونزية.