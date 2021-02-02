شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يستقر على 22 لاعبا فى قائمة البنك الأهلي استعدادا للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي على ضم 22 لاعبا لقائمة الفريق، التي سوف تخوض مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الجولة الحادية العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وجاءت القائمة تضم كلا من: عاصم صلاح و محمد بسيونى و محمود الزنفلى و معروف يوسف و محمد حامد و فادى فريد و على صابر وبهاء مجدى ومحمد أحمد دبش وأحمد صبحى وأحمد شرويده و محمود قاعود وأحمد السعدنى ومحمد مثناني وفلاديميرو ستيريلا وحسام الصانع وأمير مدحت وشادى رضوان ومحمد فخرى وأسامة أبراهيم ومحمد مجدى وأحمد ياسين.

وعقد اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، اجتماعاً مع لاعبى الفريق قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وحضر الاجتماع العميد حاتم سمير عضو لجنة الكرة والمدير التنفيذى بالنادى وحمادة هاشم مدير التعاقدات والتسويق بالنادى، ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق.

وحرص أشرف على نصار على مطالبة اللاعبين باستعادة الانتصارات بعد الخسارة من الطلائع فى الجولة الاخيرة للمسابقة بهدفين دون رد، وحثهم على بذل كل جهد فى المباراة لتعديل مسار الفريق فى جدول المسابقة.

وكان البنك الأهلى قد أعلن نقل مبارياته لاستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر بدلا من كلية الشرطة بالعباسية، ويحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمس مباريات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 5، وما زال لديه لقاء مؤجل.

ونجح البنك الأهلي من خلال لجنة التعاقدات فى التعاقد مع ثلاثة صفقات شتوية قبل غلق باب القيد هى: محمد عصام لاعب المقاولون العرب، ومحمد فتحى لاعب بيراميدز، وكريم بامبو لاعب الزمالك، والثنائى الأخير على سبيل الاعارة لنهاية الموسم.