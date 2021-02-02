شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضى: حضور الجماهير مونديال الأندية لن يؤثر كثيرا فى أداء اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الرياضي كريم سعيد، إن النادي الأهلي لديه مشكلة في اللعب مع أندية أمريكا اللاتينية.

وأضاف الناقد كريم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية TeN، أن نقاط القوة عند النادي الأهلي بداية من حارس المرمى محمد الشناوي، وأيضا وجود علي معلول، والمغربي بدر بانون، وأيمن أشرف، وخط الوسط من قوة النادي الأهلي.

وأوضح سعيد أن حضور الجماهير في بطولة مونديال الأندية لن يؤثر كثيرا في أداء اللاعبين، مضيفا أن جمهور الغربة يختلف كثيرا عن جمهور البلد في الداخل.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن هناك تركيزا كبيرا من النادي الأهلي على مباراته مع فريق الدحيل القطري، لافتا إلى أن قائمة النادي الأهلي هذا العام قوية جدا للسيطرة على فريق به 20 نجم صف أول، ولا بد أن يكون موسيماني دقيقا جدا في اختياراته.