شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية «pcr» شرط الحصول على تذكرة مباريات كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية وضعت شرطًا طبيًّا، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، يتضمن ضرورة إجراء مسحة «pcr» للجماهير الراغبة في حضور منافسات البطولة.

واشترطت اللجنة أن يجري من يرغب في حضور المباراة المسحة الطبية قبل 72 ساعة من المباراة، من أجل الحصول على تذكرة لحضور اللقاء.

ووفرت اللجنة مراكز خاصة لهذا الأمر، حيث يتم الحصول على نتيجة المسحة خلال 15 دقيقة فقط من إجرائها، وفي حالة ظهور نتيجة المسحة سلبية يمكن وقتها الحصول على تذكرة المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل، الخميس المقبل، في افتتاحية مشواره بمنافسات كأس العالم للأندية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم مرانه الثالث مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الدحيل، وعادت بعثة الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامتها، بعد خوض المران الثالث على ملعب الجامعة.‏