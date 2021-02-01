شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يعلن إصابة حارسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المنتظر أن يتغيب رومان بوركي، حارس مرمى بوروسيا دورتموند، عن المشاركة مع فريقه في مباراتيه التاليتين، حسبما أعلن النادي مساء اليوم الاثنين.

وأوضح دورتموند أن تحليل أشعة الرنين المغناطيسي، التي أجراها اللاعب السويسري، انتهى إلى أن بوركي سيتغيب خلال الأيام الـ10 إلى الـ14 يوما المقبلة.

وكان بوركي (30 عاما) قد أصيب في كتفه خلال تدريب، الأسبوع الماضي. وسيتغيب الحارس عن مباراة فريقه أمام بادربورن، غدا الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس ألمانيا، وأمام فرايبورج في الدوري، السبت المقبل.