شكرا لقرائتكم خبر عن التحكيم الإنجليزي في قفص الاتهمام بعد واقعة المان يونايتد وشيفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أبلغته بحدوث خطأين بارزين من التحكيم، خلال الخسارة (2-1) أمام شيفيلد يونايتد، بالدوري الممتاز، الأسبوع الماضي.

وذكر سولسكاير أن تقريرا مستقلا، ضمن تقييم لجنة الحكام، أشار إلى أن الهدف الأول لشيفيلد، الذي سجله كين برايان، كان يجب أن يُلغى، لوجود مخالفة ضد الحارس ديفيد دي خيا. وأضاف أن هدف أنتوني مارسيال، مهاجم يونايتد، أُلغي بقرار خاطئ. وأبلغ سولسكاير مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين "حصلت على تقرير عن الحكم، يشير إلى حدوث خطأين".