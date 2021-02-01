شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يحصد العلامة الكاملة في ليفربول خلال لقاء وست هام لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بمباريات الدوري الإنجليزي بعد صيام، وذلك في شباك وست هام يونايتد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 21 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 3-1، وسجل هدفين رائعين. الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع وصل إلى 9 درجات من 10، كأفضل لاعبي الحمر نظرا للهدفين الذي سجلهما في شباك وست هام ولمساته الدقيقة الحاسمة لزملائه في الفريق. أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان المدافع الشاب نات فيليبس، فوصل متوسط تقييمه لـ7.7 درجة من عشرة.