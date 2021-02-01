شكرا لقرائتكم خبر عن شرط وحيد للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية شرطا طبيا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، يتضمن ضرورة إجراء مسحة «pcr» للجماهير الراغبة في حضور منافسات البطولة. واشترطت اللجنة أن يجري من يرغب في حضور المباراة المسحة الطبية قبل 72 ساعة من المباراة، من أجل الحصول على تذكرة لحضور اللقاء.

ووفرت اللجنة مراكز خاصة لهذا الأمر، حيث يتم الحصول على نتيجة المسحة خلال 15 دقيقة فقط من إجرائها، وفي حالة ظهور نتيجة المسحة سلبية يمكن وقتها الحصول على تذكرة المباراة. ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل، الخميس المقبل، في افتتاحية مشواره بمنافسات كأس العالم للأندية.