شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم مرانه الثالث ويعود إلى مقر الإقامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثالث مساء اليوم الاثنين في العاصمة ‏القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة الدحيل يوم الخميس المقبل في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من ‏‏4 إلى 11 فبراير الجاري.‏ وعادت بعثة الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامتها في الدوحة، بعد خوض المران الثالث على ملعب جامعة ‏قطر.‏

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية مع ‏اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية، بالإضافة إلى تحفيظ ‏اللاعبين بعض الواجبات المكلفين بها استعدادا لمواجهة الدحيل.