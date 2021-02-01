شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم مرانه الثالث ويعود إلى مقر الإقامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثالث مساء اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة الدحيل يوم الخميس المقبل في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري. وعادت بعثة الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامتها في الدوحة، بعد خوض المران الثالث على ملعب جامعة قطر.
وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية، بالإضافة إلى تحفيظ اللاعبين بعض الواجبات المكلفين بها استعدادا لمواجهة الدحيل.
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