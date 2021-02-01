شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يستغنى عن مهاجم لكتيبة بارما الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي بايرن ميونخ السماح لأحد مواهبه الشابة بخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، وذلك خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية. وأعلن نادي بارما الإيطالي تعاقده مع مهاجم بايرن الشاب، الهولندي جوشوا زيركزي، على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو المقبل. وأوضح بارما في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن عقد الإعارة يتضمن خيار الشراء، دون أن يفصح عن المقابل المادي.

ويأتي رحيل صاحب الـ19 عامًا عن النادي البافاري بعد تراجع مشاركاته مع الفريق الأول هذا الموسم، لا سيما في ظل وجود الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وإيريك تشوبو موتينج.