شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف غزل المحلة بملعبه نظيره الزمالك، في الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من البطولة. الزمالك في أفضل فتراته في الآونة الأخيرة، وقد كللها بانتصار عريض وممتع على مصر المقاصة برباعية، الأمر الذي منحه صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي، الأهلي.

أما غزل المحلة فربما اللقب المناسب له هو ملك التعادلات، إذ تعادل في خمس مباريات وفاز في واحدة فقط مع الهزيمة في خمس مباريات أخرى، ليتواجد بالقرب من صراع الهبوط، وتحديدًا بالمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، بملعب المحلة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى. تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث إذاعة الدوري المصري بشكل حصري عبر شاشاتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة.