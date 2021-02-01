شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يؤمن دفاعه خلال معارك البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ليفربول رسميًا، اليوم الإثنين، تعاقده مع المدافع الإنجليزي بن ديفيز، لاعب بريستون نورث، بعقد طويل الأمد، في آخر أيام الميركاتو الشتوي الجاري. وعانى ليفربول على صعيد مركز قلب الدفاع، منذ بداية الموسم، وتحديدًا مع إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك، والتي أتبعها إصابة جو جوميز.

هذا الأمر دفع كلوب للدفاع بالثنائي جوردان هيندرسون وفابينيو في قلب الدفاع، مما أفقد الفريق صلابته في منطقة الوسط. ولا يعد بن ديفيز، اسما معروفا لمتابعي كرة القدم الإنجليزية، حيث خاض مسيرته ما بين دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «شامبيونشيب» والقسمين الثاني والثالث، مع مجموعة من الفرق أبرزها بريستون، الذي يلعب بألونه منذ 2013.