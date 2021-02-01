شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يزلزل الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنت الصحف الإنجليزية بأداء النجم المصرى محمد صلاح، عقب أدائه الممتع والمميز خلال لقاء وست هام يونايتد الذى تمكن فيه «مو» من تسجيل هدفين متتاليين، بجانب هدف فينالدوم، لينتهى اللقاء الذى أقيم مساء أمس الأول، بثلاثية مقابل هدف. وقال موقع «ديلى ميل» إن محمد صلاح استطاع كسر صيامه التهديفى، وأعاد الهيبة الكروية للفريق الذى عانى خلال اللقاءات السابقة خاصة بعد سلسلة طويلة من التعادلات والهزائم. أضاف التقرير أن صلاح استطاع توسيع الفارق فى سباق الهدافين، وتصدر الترتيب برصيد 15 هدفا بفارق هدفين عن هارى كين، و3 عن سون نجوم توتنهام الإنجليزى.

وقال موقع صحيفة ميرور إن هدفى صلاح، فى شباك وست هام، شكلا ضغطا كبيرا على فريق مانشتسر سيتى المتصدر حاليا لسباق المسابقة الإنجليزية. أضاف التقرير: صلاح لاعب عالمى، دائما يصنع الفارق مع ليفربول، فهو يحاول وضع ليفربول فى المقدمة خلال المباريات المقبلة.

من جانبه، أبدى المدرب الألمانى، يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، سعادته بفوز فريقه على وست هام يونايتد، ومن أداء النجم المصرى محمد صلاح، الذى أبدع وصال وجال خلال اللقاء وسجل هدفين، لينتهى اللقاء فى النهاية بثلاثية مقابل هدف.

وقال: صلاح لن يتوقف أبدا عن رغبته الشديدة فى تسجيل الأهداف، إنه لاعب من الطراز العالمى. وأضاف كلوب: لطالما قلت فى الأسابيع القليلة الماضية عندما لم نسجل هذا العدد الكبير، الشىء الوحيد الذى يمكنك فعله هو المحاولة والمحاولة مرة أخرى. نحن لم نفرضها. وأضاف أن ليفربول بحاجة إلى الفوز بكل مباراة «إذا أردنا الاحتفاظ بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز».

من ناحية أخرى، حقق النجم المصرى رقما قياسيا جديدا داخل الدورى الإنجليزى بقميص الريدز، خاصة بعد أن سجل هدفين متتاليين فى شباك وست هام يونايتد، ليصل بمجموع الأهداف مع فريقه هذا الموسم إلى 20 هدفا.