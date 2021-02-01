شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة لحراس الأهلي قبل موقعة الدحيل في المونديال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال المران الثالث للفريق على ملعب الجامعة في قطر.
شهدت التدريبات تركيزًا شديدًا من جانب الحراس الأربعة، وسط تعليمات فنية خاصة بالوحدات التدريبية التي حصل عليها اللاعبون. يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
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