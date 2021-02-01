شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة لحراس الأهلي قبل موقعة الدحيل في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات ‏قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال المران الثالث ‏للفريق على ملعب الجامعة في قطر.‏

شهدت التدريبات تركيزًا شديدًا من جانب الحراس الأربعة، وسط تعليمات فنية خاصة بالوحدات ‏التدريبية التي حصل عليها اللاعبون.‏ يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق ‏بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.‏