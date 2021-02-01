شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن التحدى قبل مواجهة «الدحيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، الإثنين، عن قائمة الأهلى النهائية التى تضم 23 لاعبًا فى مونديال الأندية بقطر، وخرج من القائمة رامى ربيعة الذى لم يرافق البعثة، وتمت إعارته للمقاولون العرب قبل إغلاق القيد الشتوى، إلى جانب الثلاثى وليد سليمان ومحمود وحيد والحارس حمزة علاء، الذين فضل الجهاز الفنى اصطحابهم مع الفريق، وضمت القائمة محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير فى حراسة المرمى، وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى وأكرم توفيق وحمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاى ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

وواصل الأهلى تدريباته الإثنين وسط تركيز عال من الجهاز الفنى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، لتجهيز الفريق لضربة البداية فى المونديال، وقام المدرب بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وتضمنت التدريبات التركيز على التسديد من على الأجناب وكيفية التعامل مع العرضيات بجانب الاختراق من العمق لرغبة المدير الفنى فى إيجاد حلول لتسجيل الأهداف خلال اللقاء، كما عقد موسيمانى جلسة مع اللاعبين على هامش المران تحدث خلالها عن خطة المباراة وأطلعهم على طريقة لعب الدحيل حتى يكون الجميع جاهزين للمباراة، وطلب المدير الفنى من طبيب الفريق تقريرًا عن حالة حسين الشحات الذى شارك فى جزء من تدريبات الكرة أمس الأول بعدما غاب عن المران الأول للفريق فى قطر بسبب شكواه من شد خفيف فى العضلة الخلفية.

وينتظر أن يخضع اللاعب لاختبار طبى خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى إمكانية لحاقه بالمباراة الأولى للأهلى، فيما أجرت بعثة الأهلى مسحة طبية جديدة أمس داخل مقر الإقامة، فى ظل الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة للتصدى لفيروس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وكتب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر» قال فيها: «يبدأ اليوم تحدى 11 يومًا لكأس العالم.. سنلعب ضد الدحيل بطل قطر فى الجولة الثانية من كأس العالم 4 فبراير 2021». كان بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، أكد أهمية مباراة الدحيل المقرر لها الخميس المقبل، فى افتتاحية مشوار الفريق بالمونديال.

وقال موسيمانى: «سنواجه فريقًا قويًّا يمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة، وتحديدًا فى الهجوم، وأيضا لاعبى خط الوسط».

وأشار إلى أنه درس فريق الدحيل بشكل جيد، وعقد العديد من الجلسات التحضيرية مع لاعبيه من أجل الاستعداد للمباراة التى توقع أن تكون قوية للغاية.

وأضاف موسيمانى أنه سعيد بالدعم الذى يلقاه من جماهير الأهلى التى يعتبرها اللاعب رقم 12 فى الفريق، فى الوقت الذى شدد فيه على أن التركيز موجه فقط للحديث عن مباراة الدحيل، مؤكدًا أنه خصم قوى جدًا وعنيد، ومن ثم فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.