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حسين الشحات يدعم الجبهة اليمنى للأهلي في معركة الدحيل

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة التي ‏أقيمت مساء اليوم، في ثالث مران للفريق، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري، المقرر لها يوم ‏الخميس المقبل في منافسات كأس العالم للأندية.‏

وشارك الشحات في المران الجماعي، الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، بعد تعافيه ‏من الإصابة في العضلة الخلفية.‏ وكان الشحات قد شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس، قبل أن ينتظم اليوم في التدريبات ‏الجماعية للفريق.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق ‏بكأس ‏العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.‏

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  • اصابات

    165,951

  • تعافي

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  • وفيات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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