شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يتحدث عن مواجهة الدحيل في المونديـال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته للتواجد في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعدما شارك في نسختي 2012-2013.

وقال: «كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، ولها طابع خاص جدا، والمشاركة فيها حلم لأي لاعب، وهو ما نقلته للاعبين، خاصة أن معظمهم يتواجد لأول مرة في هذه البطولة». وأضاف: «أكدت للاعبين أنها بطولة الفرص العزيزة، لذلك فالجميع مطالب باستغلال أنصاف الفرص؛ من أجل تحقيق الفوز».

وأوضح سعد سمير أن الفوز في المباراة الأولى على الدحيل يضع الأهلي في منطقة أخرى بعيدة في البطولة، ويمنحه فرصة الحصول على ميدالية في هذا العرس الكروي العالمي.

وقال مدافع الأهلي: «لدينا مباراة مهمة جدا أمام الدحيل، وهو منافس قوي للغاية، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، كما أنه يمتلك عناصر متميزة للغاية، ومن ثم فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق».

وأشار إلى أن الأهلي حضر من أجل تمثيل قارة إفريقيا وليس مصر فقط، ومن ثم تبقى المهمة صعبة وتحتاج إلى جهود الجميع؛ من أجل تحقيق الأهداف التي حضرنا من أجلها.