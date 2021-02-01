شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحفز لتخطى ماكينات غزل المحلة للتغريد منفردًا على صدارة بطولة الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بمعنويات مرتفعة، ورغبة فى الحفاظ على صدارة البطولة، يحل عند الخامسة مساء «الثلاثاء» الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ضيفا على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة محتلا الصدارة بـ23 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الأهلى، الذى يغيب عن المنافسات المحلية لتواجده فى مونديال الأندية، ويسعى أبناء ميت عقبة، بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة البطولة، مستغلا غياب منافسه التقليدى على البطولة.

وحرص المدير الفنى، خلال الفترة التى سبقت المباراة، على تجهيز لاعبيه فنيا بعد معالجة الأخطاء والسلبيات التى ظهرت على فترات أثناء مباراة المقاصة الأخيرة، وأهمها عدم استغلال الفرص السهلة للمهاجمين أمام مرمى المنافس وغياب التركيز لدى مدافعى الفريق. من جانبه، أكد مدحت عبد الهادى، مدرب الفريق، أن مباراة المحلة لن تكون سهلة لفريقه، خصوصا أنها تأتى أمام فريق كبير وصاحب تاريخ طويل فى المسابقة، فضلا عن سعيه فى استغلال ملعبه فى تحسين نتائجه وتقديم مباراة كبيرة. وأضاف عبد الهادى أن الزمالك دعم صفوفه ببعض اللاعبين المميزين وسيكون لهم دور كبير مع الفريق هذا الموسم، فى مقدمتهم مروان حمدى وسيف الدين الجزيرى.

وشدد مدرب الفريق على أن هدف الجميع العودة للقاهرة بالنقاط الثلاث وتوسيع فارق النقاط مع الأهلى وزيادة الضغوط عليه بتوسيع فارق النقاط قبل عودته للمنافسات المحلية.

فى المقابل، يدخل غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، رافعا شعار التحدى والندية للضيوف، سعيا لتحقيق الفوز وتعويض النتائج السلبية الأخيرة، والتى وضعت الفريق فى المركز الخامس عشر بـ8 نقاط، بعدما غابت الانتصارات عن الفريق فى آخر 5 جولات.