واتفورد يضم بوتشيتينو وبيركامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​واتفورد​ الإنكليزي تعاقد مع نجلي دينيس بيركامب وماوريسيو بوتشيتينو.



وقد أعلن النادي الإنكليزي عن ضم ميتشيل بيركامب نجل دينيس نجم أرسنال السابق بعقد مبدئي مدته ستة أشهر يوم الاثنين.

وجاء توقيع بيركامب بعد يوم من انضمام ماوريتزيو بوتشيتينو، نجل مدرب توتنهام السابق والمدرب الحالي لباريس سان جيرمان ماوريسيو، إلى واتفورد مع موافقة توتنهام على رحيله مجانا.

وقع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا صفقة لمدة أربع سنوات مع الهورنتس.