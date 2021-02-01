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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يستغني عن مدافعه بعد التعاقد مع ديفيز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021
أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنكليزي انتقال اللاعب سيب فان دن بيرغ إلى أحد الأندية في تشامبيونشيب خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.
وحسب بيان رسمي من ليفربول فإن فان دن بيرغ انتقل إلى صفوف بريستون نورث إند في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.
وأوضح بطل الدوري الإنكليزي أن المدافع الهولندي الشاب سيرحل إلى بريستون على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم.
جاءت تلك الصفقة بعد انتقال لاعب بريستون بن ديفيز إلى ليفربول وكل ذلك لتعويض الغيابات الدفاعية في الريدز.