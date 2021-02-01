ليفربول يستغني عن مدافعه بعد التعاقد مع ديفيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

أعلن نادي ​ليفربول​ بطل الدوري الإنكليزي انتقال اللاعب سيب فان دن بيرغ إلى أحد الأندية في تشامبيونشيب خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.



وحسب بيان رسمي من ليفربول فإن فان دن بيرغ انتقل إلى صفوف ​بريستون​ نورث إند في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.

وأوضح بطل الدوري الإنكليزي أن المدافع الهولندي الشاب سيرحل إلى بريستون على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم.

جاءت تلك الصفقة بعد انتقال لاعب بريستون بن ديفيز إلى ليفربول وكل ذلك لتعويض الغيابات الدفاعية في الريدز.