كلوب: لو كنا في فترة انتقالات عادية ولا نعاني من مشاكل لن ننظر إلى بريستون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

تحدث مدرب ​ليفربول​، يورغن كلوب عن التعاقد مع قائد ​بريستون​ ​بن ديفيز​ قبل إغلاق باب التعاقدات الشتوية.



وصرح كلوب للموقع الرسمي لناديه: "في كل موقف تظهر الفرص، أعتقد أنه من الواضح أنه لو كنا في فترة انتقالات عادية ولا نعاني من مشاكل، لن ننظر إلى بريستون، ليس من المحتمل حقاً".

وأضاف: "منذ رأينا بن ديفيز ومذ أصبح وضعنا أكثر وضوحاً بالنسبة لنا، من حيث المشاكل التي نواجهها، عندما رأيناه تحمسنا حقاً حيال ذلك وفكرنا، إنه صبي لعب حياته كلها لبريستون، رأينا الإمكانيات، رأينا جودته حيث يبلغ من العمر 25 عاماً، هناك الكثير ليأتي من أجله".

وتابع: "ديفيز لاعب كرة قدم جيد، كان كقائد مناسب في بريستون، جيد في التحديات، يبدو ذكياً في اللعب، يمكنه اللعب في مراكز مختلفة، أنا أتطلع للعمل معه، أعلم أنها فرصة بالنسبة له وأرى الأمر نفسه تماماً بالنسبة لنا، إنه أمر جيد للقيام به".

وختم كلوب: "يجب على بن ديفيز أن يشعر بأنه ينتمي إلى هنا، هذا مهم للغاية هذا تحد ولكنه فرصة كبيرة حقاً، يمكن أن تكون هناك قصة رائعة بيننا، متأكد من ذلك، واثق من إنه يريد التعلم وأن يواصل التطور، أنا أتطلع حقًا إلى مقابلته".