لاعب مانشستر يونايتد ينتقل إلى ديربي كاونتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

انضم تيدن مينجي، لاعب ​مانشستر يونايتد​، إلى ​ديربي كاونتي​ في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم.



كان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يتدرب مع الفريق الأول ليونايتد وظهر مرة واحدة تحت قيادة أولي غونار سولسكاير في مباراة الدوري الأوروبي ضد لاسك لينز في آب.

وقال مدرب ديربي واين روني: "تيدن لاعب شاب رائع، لقد تابعته طوال العام الماضي. بالطبع لدي اهتمام باللاعبين الشباب في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "لديه سمات رائعة أشعر أنها يمكن أن تساعدنا، إنه سريع وقوي".