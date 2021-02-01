الشهيد القردعي يتسيد بطولة لعبة الشطرنج بمأرب على مستوى المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسيد نادي الشهيد القردعي بطولة لعبة الشطرنج للاندية على مستوى المحافظة بعدما حصد لاعبوه المركز الاول لثلاث فئات عمرية هي البراعم والناشئين والكبار، فيما خطف نادي السد الرياضي المركز الاول لفئة الشباب في البطولة التي نظمها اتحاد اللعبة على مدى اربعة ايام بمشاركة 48 لاعبا يمثلون 12 ناديا رسميا.



وخلال تصفيات البطولة التي اختتمت اليوم، تمكن اللاعبون عاهد بليم، وجلال فؤاد، وفؤاد احمد من حصد المراكز الاولى للفئات العمرية البراعم والناشئين والكبار على التوالي وجميعهم يمثلون نادي الشهيد القردي، فيما تمكن اللاعب عبدالرؤوف يحيى علوان ويمثل نادي السد الرياضي من قنص المركز الاول عن فئة الشباب.

وتأهل اللاعبون الاربعة الفائزون بالمراكز الاولى لتمثيل محافظة مأرب في المرحلة الثانية لتصفيات البطولة على مستوى الجمهورية.

وفي ختام البطولة كرم وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري ومعه مدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان، الفائزين بالمراكز الاولى في البطولة للفئات العمرية الاربع بالميداليات الذهبية وتكريم النوادي التي يمثلونها بالكؤوس.