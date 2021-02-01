غلطة سراي يضم لاعب نيوكاسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

ضم نادي ​غلطة سراي​ التركي الدولي الأميركي ​أندريه يادلين​ قادماً من نيوكاسل يونايتد، في صفقة انتقال حر قبل ساعات على إنتهاء الميركاتو الشتوي الحالي.



ودافع الظهير الأميركي عن ألوان ​توتنهام​ الإنكليزي، منذ انتقاله إلى الفريق في سن 19 عاماً بالعام 2014.

وإنتقل يادلين من توتنهام معاراً إلى ساوندرز وسندرلاند، قبل الرحيل بشكل نهائي إلى نيوكاسل في العام 2016.

وشارك يادلين مع المنتخب الأميركي في 62 مباراة بينها 27 رسمية وأبرزها في مونديال 2014، قبل الإقصاء أمام بلجيكا في دور الـ16.