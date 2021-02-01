رومينيغه: ليفربول وتشيلسي مهتمان بـ اوباميكانو 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

كشف الرئيس التنفيذي لنادي ​بايرن ميونيخ​ أن النادي الألماني يواجه منافسة من ​ليفربول​ و​تشيلسي​ في الحصول على لاعب لايبزيغ دايوت ​أوباميكانو​.



وقال رومينيغه: "بالإضافة إلى بايرن ميونيخ، هناك ناديان على الأقل مهتمان للغاية. الحقيقة هي أن اللاعب مثير للاهتمام، والحقيقة أننا سنخسر دافيد ألابا بالتأكيد في هذا المركز. لا أستطيع أن أقول ما إذا كان سيكون هناك مغادرين آخرين من هذا المركز".

وأضاف: "عليك أن تدع الأشياء تحدث بسلام. لدينا علاقة جيدة مع لايبزيغ أيضًا. عندما تصبح الأمور ملموسة، سنتحدث مرة أخرى. حقيقة أن تشيلسي وليفربول مهتمان به تثبت أنه يتمتع بصفات جيدة للغاية. يمكنه استبدال دافيد ألابا".