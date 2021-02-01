بارتوميو: تسريب عقد ميسي جريمة وهو يحقق لبرشلونة أكثر مما يتقاضاه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

نفى رئيس نادي ​برشلونة​ السابق ​جوسيب ماريا بارتوميو​ أي علاقة له أو لمجلس إدارته بتسريب تفاصيل عقد النجم ​ليونيل ميسي​.



وأوضح بارتوميو في بيان: "أسمع بعض وسائل الإعلام تلمح إلى قيام أحد أفراد مجلس الإدارة المنتهى ولايته أو أنا بتسريب عقد ميسي، هذا أمر خاطىء تماماً، هذه قضية خطيرة للغاية، من غير القانوني الكشف عن العقود الاحترافية".

وأضاف: "الأمر سينتهي باللجوء إلى المحكمة لأن برشلونة وميسي لا يمكنهما قبول هذه الجريمة وأن تمر دون عقاب، لا أعرف من المسؤول عن ذلك، في الواقع هناك 4 أو 5 أفراد في النادي لديهم حق الوصول إلى تلك العقود، وكذلك المحامون الذين شاركوا في المفاوضات، ولدى رابطة الليغا نسخة كذلك".

وأردف: "اتهام ميسي بالتسبب في متاعب مالية لبرشلونة هو أمر مؤذِ وخبيث، إنه يستحق المبالغ التي يتقاضاها لأنه يحقق للنادي أكثر من ذلك، سواء من خلال مساهماته الرياضية أو التجارية، ويستطيع برشلونة أن يدفع هذه الأموال لميسي وجميع اللاعبين الآخرين لولا أزمة فيروس كورونا".

وتابع: "في الواقع، عندما تم التوقيع على هذا العقد في تشرين الثاني 2017، لم يكن أحد يستطيع تخيل جائحة ستحدث في 2020، برشلونة سيخرج بشكل جيد من تلك الأزمة، على الرغم من الوباء ما زلنا النادي الأول في العالم، لهذا السبب استمرت الأولوية للمشروع الرياضي، ولم نقبل عروض بيع لاعبين مثل فاتي وبيدري وترينكاو مقابل مبالغ ضخمة".

وختم بارتوميو: "كومان يقوم بعمل جيد للغاية، لدينا فريق من الشباب الموهوبين للغاية، مع لاعبين ذوي خبرة حققوا نجاحات كبيرة ومع أفضل لاعب في العالم ميسي، لدينا حاضر رياضي جيد ومستقبل أفضل".