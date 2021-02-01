منتخب الأردن يفوز ودياً على طاجيكستان في دبي

فاز منتخب الأردن لكرة القدم على نظيره الطاجيكستاني 2-صفر الاثنين على ملعب «ذياب عوانة» في دبي في مباراة دولية ودية.

وقدم منتخب النشامى أداء جيداً، وفرض أفضليته على مجريات اللعب؛ ليحسم اللقاء في الشوط الأول بتسجيله الهدفين عبر أحمد العرسان (33 من ركلة جزاء) ومحمد أبو زريق (44).

وتأتي المباراة في إطار المعسكر التدريبي لمنتخب النشامى بالإمارات والذي يستمر حتى 16 فبراير الجاري، تأهباً لاستكمال المشوار في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وينتظر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين مساء يوم الجمعة القادم على الملعب ذاته، قبل أن يختتم النشامى معسكرهم بمواجهة أوزبكستان في 15 الجاري.

وأعرب المدير الفني لمنتخب الأردن البلجيكي فيتال بوركلمانز في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأردني للعبة، عن رضاه: قياساً بالأداء الذي قدمه المنتخب، وتحقيق كافة الأهداف المطلوبة من اللقاء، والخروج بانتصار مستحق يؤكد تصاعد مؤشر الجاهزية خلال المعسكر، وقال: لعبنا بضغط في ملعب المنافس طوال المباراة وبنسق سريع، جميع اللاعبين طبقوا تعليمات الجهاز الفني كما يجب، ونحن سعداء بالجاهزية البدنية لكافة اللاعبين.

وكان منتخب الأردن استهل معسكره في دبي بلقاء ودي انتهى بالتعادل السلبي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني.

يذكر أن منتخب الأردن ينتظر لقاء نظيره الكويتي نهاية مارس القادم ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة، قبل مواجهة نيبال وأستراليا في يونيو.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في مجموعته متساوياً مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، بفارق نقطتين خلف أستراليا المتصدرة، فيما تحتل نيبال المركز الرابع (3)، وتايوان المركز الأخير من دون أي نقطة.