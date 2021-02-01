شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يتعاقد مع الدولي الأوكراني كوفالنكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أتالانتا برغامو سابع الدوري الإيطالي في كرة القدم الاثنين تعاقده مع لاعب وسط شاختار دانييتسك ومنتخب أوكرانيا فيكتور كوفالنكو قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن كوفالنكو وقع عقداً حتى عام 2025 مقابل راتب سنوي بقيمة نحو مليوني يورو.

وجاء تعاقد أتالانتا مع كوفالنكو الذي خاض 30 مباراة دولية، بعد سبعة أيام على رحيل قائده الدولي الأرجنتيني السابق أليخاندرو «بابو» غوميس إلى صفوف إشبيلية الإسباني.

ويستعد أتالانتا إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني في 24 فبراير الحالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي خاض فيها كوفالنكو 24 مباراة حتى الآن.

ونجح شاختار في الفوز على ريال مدريد في دور المجموعات ذهاباً في مدريد (3-2) في غياب كوفالنكو، وإياباً 2-صفر في كييف، حيث لعب أساسياً.

وخاض كوفالنكو مباراتين مع فريقه شاختار ضد أتالانتا في دور المجموعات الموسم الماضي عندما تبادلا الفوز 2-1 للفريق الأوكراني بملعب سان سيرو في ميلانو، و3-صفر للفريق الإيطالي في كييف.

وفي أتالانتا، سيلعب كوفالنكو إلى جانب زميله الدولي روسلان مالينوفسكي الذي يلعب مع الفريق الإيطالي منذ صيف 2019 قادماً من غنك البلجيكي، علماً أنه استهل مسيرته الكروية مع شاختار أيضاً.