شكرا لقرائتكم خبر عن روما يكمل صفقة انتقال المدافع الأمريكي رينولدز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

أعلن نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، عن تعاقده مع المدافع الأمريكي الشاب برايان رينولدز على سبيل الإعارة.

وتتضمن الصفقة بنداً يسمح بجعل الانتقال نهائياً اعتباراً من يونيو /حزيران المقبل، مقابل مبلغ مبدئي 6.75 مليون يورو.

وقال رينولدز: السعادة لا تسعني بالانضمام إلى روما. إنه حلم تحول إلى حقيقة. وأضاف: بعد التحدث إلى مسؤولي النادي أدركت سريعاً أن هذا هو المكان المناسب بالنسبة لي للتطور.

ووافق رينولدز من حيث المبدأ على عقد حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، إذا رغب نادي روما في ضمه نهائياً.

وينضم رينولدز البالغ من العمر 19 عاماً مؤقتاً حتى نهاية يونيو، من دالاس المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وأصبح رينولدز ثاني أمريكي يلعب لنادي روما، بعد مايكل برادلي وثامن لاعب كرة قدم من بلاده ينتقل إلى إيطاليا.