أتلانتا يتعاقد مع الدولي الأوكراني كوفالنكو

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روما: أعلن أتالانتا برغامو سابع الدوري الإيطالي في كرة القدم الإثنين تعاقده مع لاعب وسط شاختار دانييتسك ومنتخب أوكرانيا فيكتور كوفالنكو قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت وسائل الاعلام الايطالية ان كوفالنكو وقع عقدا حتى عام 2025 مقابل راتب سنوي بقيمة نحو مليوني يورو.

وجاء تعاقد أتالانتا مع كوفالنكو الذي خاض 30 مباراة دولية، بعد سبعة أيام على رحيل قائده الدولي الارجنتيني السابق اليخاندرو "بابو" غوميس الى صفوف اشبيلية الاسباني.

ويستعد أتالانتا الى مواجهة ريال مدريد الاسباني في 24 شباط/فبراير الحالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي المسابقة التي خاض فيها كوفالنكو 24 مباراة حتى الان.

ونجح شاختار في الفوز على ريال مدريد في دور المجموعات ذهابا في مدريد (3-2) في غياب كوفالنكو، وإيابا 2-صفر في كييف حيث لعب أساسيا.

وخاض كوفالنكو مباراتين مع فريقه شاختار ضد أتالانتا في دور المجموعات الموسم الماضي عندما تبادلا الفوز 2-1 للفريق الاوكراني بملعب سان سيرو في ميلانو، و3-صفر للفريق الايطالي في كييف.

وفي أتالانتا، سيلعب كوفالنكو الى جانب زميله الدولي روسلان مالينوفسكي الذي يلعب مع الفريق الايطالي منذ صيف 2019 قادما من غنك البلجيكي، علما بأنه استهل مسيرته الكروية مع شاختار أيضا.