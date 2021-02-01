شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفرماوى ينضم لنادى المصنعة العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مصطفى الفرماوي لاعب الأهلي السابق واتحاد بن قردان التونسي إلى فريق المصنعة بالدوري العماني لمدة 4 أشهر، وذلك بعد فسخ تعاقده مع فريقه التونسي، وكان الفرماوي قد تلقى عروضاً عديدة خلال موسم الانتقالات الشتوية، أبرزها من الاتحاد السكندري ونادي أسوان، من مصر بالإضافة إلى الاتحاد المنستيري من تونس، والاتحاد الليبي، ونادي الصناعات الكهربائية من العراق.

وأكد الفرماوي في تصريحات خاصة، أن مفاوضات الاتحاد انتهت بالفشل بسبب أزمة متعلقة بتأخر بطاقته الدولية.

وأعرب مصطفى الفرماوي عن سعادته يخض تجربة جديدة في الدوري العماني، وقال الفرماوي، إنه يطمح في الفترة المقبلة إلى الانضمام إلى المنتخب الأوليمبى، مشيراً إلى أن رحيله عن الأهلي كان بهدف المشاركة الأساسية لإثبات جدارته بارتداء قميص الفراعنة في أولمبياد طوكيو.

وكان الفرماوى، الذى يعد أحد أبناء النادى الأهلى مواليد 1997، قد انضم لفريق اتحاد بن قردان التونسي لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية، مفضلاً خوض تجربة احتراف خارجية رغم العروض التى تلقاها من أندية الدوري المصري.

وعبر الفرماوي عن أمنيته العودة إلى النادى الأهلي مجددًا من أجل تحقيق البطولات والألقاب، وتم تصعيد الفرماوى للفريق الأول في أكثر من مناسبة إلا أن إلغاء مسابقتي 97، و98 أدت لرحيل لاعبي الفريق بعد تقلص فرصه بالبقاء في الفريق الأول.