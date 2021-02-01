شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجهز عبد الوهاب إسماعيل للمشاركة فى المباريات بعد قطع إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، برنامجاً لتجهيز عبد الوهاب إسماعيل ظهير أيسر الفريق، بعدما قرر نادى المقاولون العرب قطع إعارته من أسوان خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث حضر اللاعب إلى مقر المقاولون العرب مع وكيله سمير الحاوى فى حضورعماد النحاس، ويأتى ذلك القرار في إطار خطة تدعيم الجبهة اليسرى لذئاب الجبل بعد تألق عبد الوهاب إسماعيل مع زهرة الجنوب.

وأثبتت المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني، للكشف عن كورونا، سلبية جميع النتائج، فيما يخضع أحمد كابوريا لاعب الفريق لمسحة إعادة للتأكد من نتيجة مسحته، ويواصل المقاولون استعداداته لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب على مراجعة فيديوهات لمباريات طلائع الجيش الماضية، وآخرها مباراة الطلائع والبنك الأهلي والتى انتهت بفوز طلائع الجيش بثنائية نظيفة، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في فريق الطلائع قبل مباراة الأربعاء التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير الذى حققوه على إنبي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط فى جدول مسابقة الدوري العام، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 10 مباريات، حيث فازوا فى 3 لقاءات وتعادلوا في لقاء واحد وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

ويستعد المقاولون لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها باستاد جهاز الرياضة العسكري، ويأمل ذئاب الجبل فى حصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل تحسين مركزهم بجدول المسابقة، بعد تراجع النتائج خلال بداية الموسم الجاري.