شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك الاثنين 1 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 1 / 2 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها استبعاد شيكابالا والمثلوثى من قائمة الزمالك لمواجهة المحلة وضم عيد وياسين.

استبعاد شيكابالا والمثلوثى من قائمة الزمالك لمواجهة المحلة وضم عيد وياسين

أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد الغزل بمحافظة الغربية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

الزمالك يرسل بطاقة مصطفى محمد الدولية لجالطة سراى التركى

أنهى مسئولو نادى الزمالك رسمياً إجراءات انتقال مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى لفريق جالطة سراى التركى، وتم إرسال بطاقة اللاعب الدولية للاتحاد التركى لكرة القدم.