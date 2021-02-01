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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك الاثنين 1 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 1 / 2 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها استبعاد شيكابالا والمثلوثى من قائمة الزمالك لمواجهة المحلة وضم عيد وياسين.
استبعاد شيكابالا والمثلوثى من قائمة الزمالك لمواجهة المحلة وضم عيد وياسين
أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد الغزل بمحافظة الغربية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.
الزمالك يرسل بطاقة مصطفى محمد الدولية لجالطة سراى التركى
أنهى مسئولو نادى الزمالك رسمياً إجراءات انتقال مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى لفريق جالطة سراى التركى، وتم إرسال بطاقة اللاعب الدولية للاتحاد التركى لكرة القدم.
ساسى والمثلوثى والجزيرى.. الزمالك مهبط التوانسة فى الإيجبشيان ليج
تعاقد نادى الزمالك مع التونسى سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء بشكل نهائي ليصبح عدد اللاعبين التوانسة فى صفوف الفارس الأبيض ثلاثة، حيث يتواجد فرجانى ساسى وحمزة المثلوثى في صفوف مدرسة الفن والهندسة.
الزمالك: لم نتخل عن عنصر أساسي بالفريق ومصطفي محمد استثناء
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك رفض مسئولى القلعة البيضاء رحيل أى لاعب من العناصر الأساسية بالفريق الكروى خلال الميركاتو الشتوي الجاري، والحفاظ على القوام الأساسي من اللاعبين الذين يشاركون فى المباريات رغم تلقى أكثر من لاعب عروضاً لكن الإدارة أغلقت هذا الباب نهائياً.