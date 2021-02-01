أخبار الاهلى اليوم الاثنين 1 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الاثنين 1 / 2 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها مران الأهلى فى قطر.. مشاركة الشحات وهانى.. ومحاضرة من موسيمانى.

مران الأهلى فى قطر.. مشاركة الشحات وهانى.. ومحاضرة من موسيمانى

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع ‏اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل‏ التي تقام الخميس المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمران اليوم، بالإضافة إلى تحفيظ ‏اللاعبين بعض الواجبات المكلفين بها في مران اليوم، الذي يأتي استعدادًا لمواجهة الدحيل الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

أليو ديانج: التجديد للأهلي لم يستغرق وقتا وسنقاتل أمام الدحيل

كشف أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، عن كواليس تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر، وقال ديانج في تصريحات عبر قناة الأهلي مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "الأهلي في المونديال": التجديد لم يأخذ مني أي وقت كان يتبقى لى سنة وعندما بدأت مفاوضات التجديد لم أمانع وأتمنى أن أسعد جماهير الأهلي، في كل مكان نذهب إليه نجد جماهير الأهلي تساندنا وسنسعى لنجعلهم فخورين بنا. محمد هانى يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية بعد التعافي من الخلفية أعلن إسلام الشاطر، عبر شاشة قناة الأهلي، جاهزية محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر للمشاركة في المباريات، وذلك بعد مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر الذى يستعد لمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير الجاري في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر.

بدء اختبارات كورونا لمشجعى مباراة الدحيل ضد الأهلي فى كأس العالم للأندية