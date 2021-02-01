شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: سأخلع فانلة الانتماء حال الفوز برئاسة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سليمان، المرشح المحتمل لرئاسة اتحاد الكرة، عن عزمه الترشح للانتخابات المقبلة، موضحا أن الساحة الرياضية مناسبة الأن للعمل الإدارى، خاصة إذا تعلق الأمر بالزمالك واتحاد الكرة التي تبقى بلا مجالس منتخبة منذ فترة.

وقال سليمان، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي أسامة كمال على فضائية المحور، اليوم الاثنين، إنه تلقى دعوة لحضور كأس العالم للأندية المقرر إقامته فى قطر فى الفترة من 4 وحتى 11 فبراير الجارى".

وأضاف أحمد سليمان، "عملى فى اتحاد الكرة سيكون تحقيق العدل بين الجميع، وسأخلع "فانلة" الانتماء وأبحث عن أقصر الطرق لتحقيق المصلحة العامة، وسأقف على مسافة واحدة من جميع الأندية".

وأشار سليمان إلى أنه سيشجع الأهلي في مونديال الأندية بوازع وطني، موضحا أن نجاحات الأندية المصرية فى المحافل القارية والعالمية ترفع اسم وسعر المدربين واللاعبين المصريين ويدر فوائد تسويقية ومالية للكرة المصرية.

وعن أفكار حال نجاه في الفوز برئاسة اتحاد الكرة أكد سليمان أنه سيسعى لوضع ضوابط النزاهة المالية على تعاملات الأندية بحيث لا يسمح لفريق المبالغة بمصروفاته فوق قيمة مداخيله وهو الأسلوب المتبع في أوروبا.

وتابع، "أدعم فكرة إنشاء شركات كرة القدم للأندية المصرية على أن تكون هذه الشركات مطروحة كأسهم في البورصة، ويجب على الأندية التنسيق مع وزارة الرياضة واتحاد الكرة لوضع قواعد للاحتراف الداخلي والخارجي مع مراعاة النسبة والتناسب بين السماح للاعبين بالاحتراف وجلب لاعبين للمسابقات المحلية".