شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: ضد قرار عودة الحراس الأجانب.. والأندية تتعنت فى احتراف لاعبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد أحمد سليمان، المرشح المحتمل لرئاسة اتحاد الكرة، قرار اللجنة الثلاثية للجبلاية برفع الحظر عن استقدام الحراس الأجانب للدورى المصري، مؤكداً أنه حال فوزه فى الانتخابات المقبلة سيمنع التعاقد مع حراس من خارج مصر لما لهذا التوجه من مكاسب فى تطور مستوى الحراس المحليين وخدمة المنتخبات الوطنية.

وقال أحمد سليمان، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامى أسامة كمال على فضائية المحور، اليوم الاثنين، "الأهلى عانى من مركز حراسة المرمى بعد عصام الحضرى، وكان تطور الحراس فى الفترة الأخيرة نتيجة منحهم الفرص الكافية للتعبير عن قدراتهم".

وعبر سليمان عن استيائه من شروط الأندية المصرية التعسفية ضد احتراف لاعبيها، موضحاً أن الريادة المصرية فى أفريقيا كروياً لا تعكسها انتشار المواهب المصرية فى دوريات العالم.

وأكد سليمان أن الفرق الجماهيرية كانت أفضل من حيث الأداء فى السابق، لكن بعد تجريفها من اللاعبين فى العقدين الأخيرين عانت وأوشكت على الاختفاء.

وأكد سليمان أن نادى الزمالك عانى من عدم الاستقرار فى الفترة الأخيرة نتيجة قرارات الإدارة السابقة، بدليل أنه بعد رحيل المجلس السابق عاد الزمالك إلى سابق عهده وتصدر الدورى وتطور على مستوى النتائج والأداء.

وتابع أحمد سليمان، "عملى فى اتحاد الكرة سيكون تحقيق العدل بين الجميع، سأخلع "فانلة" الانتماء وأبحث عن أقصر الطرق لتحقيق المصلحة العامة، وسأقف على مسافة واحدة من جميع الأندية".

وأشار سليمان إلى أنه سيشجع الأهلى فى مونديال الأندية بوازع وطنى، موضحا أن نجاحات الأندية المصرية فى المحافل القارية والعالمية ترفع اسم وسعر المدربين واللاعبين المصريين ويدر فوائد تسويقية ومالية للكرة المصرية.

وعن أفكار حال نجاه فى الفوز برئاسة اتحاد الكرة أكد سليمان أنه سيسعى لوضع ضوابط النزاهة المالية على تعاملات الأندية بحيث لا يسمح لفريق المبالغة بمصروفاته فوق قيمة مداخيله وهو الأسلوب المتبع فى أوروبا.

وتابع، "أدعم فكرة إنشاء شركات كرة القدم للأندية المصرية على أن تكون هذه الشركات مطروحة كأسهم فى البورصة، ويجب على الأندية التنسيق مع وزارة الرياضة واتحاد الكرة لوضع قواعد للاحتراف الداخلى والخارجى مع مراعاة النسبة والتناسب بين السماح للاعبين بالاحتراف وجلب لاعبين للمسابقات المحلية".